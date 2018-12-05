Пресс-конференция о методике определения ведущих вузов РФ

12 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Ведущие университеты: методика определения лидеров российского образования".



Участники:

— ректор Тольяттинского государственного университета Михаил КРИШТАЛ;

— ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;

— вице-президент Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Дмитрий КОНОПЛЯНСКИЙ;

— эксперт Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Наталья ИВАНОВА.



В 2018–2019 годах завершается реализация программ развития национальных исследовательских университетов. В результате возникает потребность в трансформации сети ведущих вузов с учетом появления опорных университетов и образовательных организаций – победителей конкурсного отбора университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов в рамках приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций". При участии экспертов Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" разработана методика рейтингования университетов, претендующих на вхождение в группу лидеров отечественного высшего образования. В рамках пресс-конференции будет открыто общественное обсуждение проекта.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

