Презентация альбома Дмитрия Певцова "Баллада о Высоцком"

6 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-коференция, в ходе которой состоится презентация альбома народного артиста России Дмитрия ПЕВЦОВА и "ПевцовЪ-Оркестра" "Баллада о Высоцком".



В мероприятии также примут участие:

— заслуженная артистка России Екатерина ГУСЕВА;

— кинорежиссер, директор Культурного центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке" Никита ВЫСОЦКИЙ;

— музыкант коллектива "ПевцовЪ-Оркестр" Олег САКМАРОВ.



В ходе мероприятия будет рассказано о концертной программе, посвященной 80-летию великого артиста, которая будет представлена 24 декабря на сцене Московского театра на Таганке.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html