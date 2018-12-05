6 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция главного редактора журнала "Искусство кино" Антона ДОЛИНА, который расскажет о запуске обновленного сайта и о планах на ближайший год.



В мероприятии также примут участие:

— исполнительный директор журнала "Искусство кино" Владимир КОЧАРЯН;

— редакторы сайта "Искусство кино" Ольга КАСЬЯНОВА, Егор БЕЛИКОВ и Алексей ФИЛИППОВ.

"Искусство кино" — старейший в Европе печатный журнал о кинематографе, издается с января 1931 года. Это отечественное киноиздание, уважаемое во всем мире, и один из немногих "толстых журналов", который не только не прекратил существование, но и продолжает активно развиваться. Не так давно начала свою деятельность Синематека "Искусство кино", цикл кинопоказов и сопровождающих лекций, призванных вернуть любителей авторского кинематографа к просмотру в кинозале и зрительским дискуссиям.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html