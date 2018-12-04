Видеомост Симферополь – Москва о потребительской безопасности граждан

13 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Симферополь на тему: "Взаимодействие гражданского общества и государства по обеспечению потребительской безопасности граждан РФ".



Участник в Москве:

— первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель Центрального совета Объединения потребителей России Вячеслав ТИМЧЕНКО.



Участники в Симферополе:

— заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Республике Крым и г. Севастополю Юрий ЕПАНОВ;

— первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Анастасия ЛИСОВСКАЯ-ЧУДИНОВИЧ;

— начальник Службы по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым Владимир АН;

— председатель совета Регионального отделения "Объединение потребителей России" в Республике Крым Олег ЕГОРОВ;

— руководитель аппарата Общественной палаты Республики Крым Владимир ДЕГТЯРЕВ.



На мероприятии речь пойдет о результатах взаимодействия Крымского регионального отделения Объединения потребителей России, контрольно-надзорных, государственных и муниципальных органов власти Республики Крым, заказчиков и поставщиков по предотвращению оборота фальсифицированных пищевых продуктов в сфере государственных и муниципальных закупок. Также будут обсуждаться вопросы реализации национальных проектов, определенных майским Указом Президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru