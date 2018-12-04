РИА Новости покажут, как звучит русский импрессионизм

Презентация нового проекта "Синестеты" РИА Новости в формате дополненной реальности (AR) состоится в воскресенье, 9 декабря в 15:00, в Музее русского импрессионизма. С помощью мобильного приложения РИА.Lab гости мероприятия и журналисты смогут познакомиться с синестезией — малоизученным, но доказанным феноменом восприятия, при котором раздражение в одной системе ощущений ведет к автоматическому отклику в другой.

Одни синестеты видят в цвете слова и цифры, другие способны различать цветовую ауру настроения человека, третьи знают вкус каждого цвета, а некоторые видят время как кольцо или бесконечную кривую линию. В научной литературе приводится множество примеров синестезии, но насколько она распространена, неизвестно. По некоторым оценкам, до 4% человечества — синестеты, причем среди людей творческих профессий их доля гораздо выше. Известно, что синестетами были писатель Владимир Набоков, изобретатель Никола Тесла, композиторы Николай Римский-Корсаков и Дюк Эллинтон.

На мероприятии "Как звучит импрессионизм" с приветственным словом к присутствующим обратится генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а также в формате public talk заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева, эксперт по явлению синестезии Антон Сидоров-Дорсо и главный хранитель Музея русского импрессионизма Наталья Свиридова обсудят это явление и его роль в мировой культуре. Скачав мобильное приложение, участники смогут погрузиться в историю с элементами дополненной реальности, услышать, как звучат произведения искусства, и увидеть цветовой портрет собственного голоса.

Проект "Синестеты" состоит из нескольких компонентов и включает в себя большой лонгрид на сайте РИА Новости с иллюстрациями, которые описывают суть явления синестезии, показывают, как видит и чувствует реальность синестет. Этот же лонгрид, размещенный в приложении РИА. Lab, вместо иллюстраций содержит AR-вставки, которые позволяют в режиме дополненной реальности в собственном телефоне увидеть, как "работают" некоторые виды синестезии. Приложение доступно для скачивания в App Store для iOS или Google Play для Android. Кроме того, к запуску проекта было опубликовано три эпизода подкаста — интервью с синестетами и учеными. Эпизоды опубликованы на сайте: https://ria.ru/istorii_doc/

Проект "Синестеты" подготовлен при экспертной и информационной поддержке Первого МГМУ имени Сеченова, Российского синестетического сообщества и Международной ассоциации синестетов, деятелей искусств и науки. Технологическим партнером мероприятия выступает компания Samsung Electronics.

РИА Новости является информационным партнером Музея русского импрессионизма.

Музей русского импрессионизма был открыт для посетителей в мае 2016 года. Он расположился в историческом комплексе промышленных зданий конца XIX века. Проект реставрации и создания современного музейного пространства был реализован британским архитектурным бюро John McAslan + Partners. Основную экспозицию составляют картины Константина Коровина и Валентина Серова, Станислава Жуковского и Игоря Грабаря, Константина Юона и Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского и Александра Герасимова. Музей является членом Международного совета музеев ICOM.

Продолжительность мероприятия — 1,5-2 часа.

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Пресс-служба Музея русского импрессионизма — pr@rusimp.org

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