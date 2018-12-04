Пресс-показ фильма "Ёлки последние" и встреча с создателями картины

5 декабря в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ фильма "Ёлки последние" режиссера Тимура Бекмамбетова и творческая встреча с создателями картины.



Участники:

— кинорежиссер, продюсер, основатель студии "Bazelevs" Тимур БЕКМАМБЕТОВ;

— продюсер Галина СТРИЖЕВСКАЯ;

— актер, продюсер Сергей СВЕТЛАКОВ;

— генеральный продюсер телеканала СТС Антон ФЕДОТОВ;

— актеры: Александр ДОМОГАРОВ, Александр ГОЛОВИН, Евгений ЕГОРОВ, Данил ВАХРУШЕВ, Галина СТАХАНОВА.

Фильм "Ёлки последние" режиссера Тимура Бекмамбетова – это завершающая картина популярного в последние годы проекта "Ёлки". В рамках творческой встречи партнеры студии Bazelevs и фильма "Ёлки последние" расскажут о новой жизни проекта.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.





Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html