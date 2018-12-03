Пресс-конференция об изменениях миграционной политики в отношении украинцев

5 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция на тему: "Украинцы в России: курс на либерализацию пребывания граждан и получения ими российского гражданства". Мероприятие состоится в рамках спецпроекта "Украинское досье".



Участники:

— главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита СИМОНЬЯН;

— депутат Государственной Думы РФ Андрей КОЗЕНКО;

— член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО;

— писатель, философ Виталий АВЕРЬЯНОВ;

— блогер Светлана ПИКТА.



Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.



На пресс-конференции в Буэнос-Айресе 1 декабря Президент России Владимир Путин заявил: "Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет".

Чем вызван новый подход к миграционной политике в отношении украинцев? Нужен ли специальный закон, посвященный именно украинским мигрантам? Можно ли предоставлять украинским гражданам статус политических беженцев?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru