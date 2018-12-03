Вручение второй национальной премии Russian Blockchain

18 декабря в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится церемония вручения второй национальной премии Russian Blockchain "Лучшие российские проекты на технологии Blockchain".



К участию приглашены:

— музыкант, крипто-эксперт, автор проекта Ticket Coin Василий ВАКУЛЕНКО (Баста);

— IT-бизнесмен, организатор концепции "политического спама" Арсений ЩЕЛЬЦИН;

— председатель Правления Центра блокчейн компетенций "Внешэкономбанка", советник председателя "Внешэкономбанка" Владимир ДЕМИН;

— партнер ГК финансово-правового консалтинга "Аудит Груп", председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир ГАМЗА;

— уполномоченный при Президенте РФ по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей при осуществлении регулирования, контроля функционирования и развития интернета, Дмитрий МАРИНИЧЕВ;

— руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий ИВЛИЕВ;

— президент ГК "Основа" Александр РУЧЬЕВ;

— советник председателя Банка России, заслуженный экономист РФ Павел МЕДВЕДЕВ;

— заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий САЗОНОВ;

— заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Рафаэль МАРДАНШИН;

— генеральный директор Всероссийской организации интеллектуальной собственности Андрей КРИЧЕВСКИЙ;

— представители Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.



Национальная премия Russian Blockchain организована АНО "Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики" при поддержке Комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП РФ, Сообщества пользователей рынка криптовалют, а также Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна с целью награждения лучших Blockchain проектов, созданных при участии российских специалистов. Победители будут выбраны в 10 номинациях.



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