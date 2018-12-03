Награждение лауреатов премии Eventiada IPRA Golden Awards 2018

6 декабря в 16:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится седьмая официальная церемония награждения лауреатов премии Eventiada IPRA GWA 2018.



К участию приглашены:

— президент Международной ассоциации по связям с общественностью Барт де ВРИС;

— тренер сборной России по футболу Станислав ЧЕРЧЕСОВ;

— генеральный директор компании FleishmanHillard Vanguard Елена ФАДЕЕВА;

— генеральный директор КГ "Орта" Алексей САФРОНОВ;

— руководитель Аппарата Общественной палаты Российской Федерации Павел АНДРЕЕВ;

— заместитель руководителя Секретариата Председателя Правительства Российской Федерации Софья МАЛЯВИНА;

— президент компании РАОС Виталий РАСНИЦЫН;

— первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим КОВАЛЕВ;

— руководитель по коммуникациям компании INEOS (Германия) Анна-Грет Итурриага АБАРЗУА;

— руководитель отдела внешних коммуникаций Департамента глобальных технологий компании IBM в Европе Светлана СТАВРЕВА;

— ректор Российского государственного социального университета Наталья ПОЧИНОК.



Премия призвана отметить лучшие проекты в сфере коммуникаций в странах Восточной Европы, а также способствовать продвижению международных стандартов в сфере связей с общественностью. Премия представлена в 32-х номинациях: от "Лучшего инновационного проекта с применением новых инструментов" до "Лучшего проекта в области здорового образа жизни". Впервые в этом году будет присуждена высшая награда премии – Гран-при Eventiada IPRA GWA 2018. Заявки на премию принимались до 19 ноября 2018 года, после чего экспертное международное жюри проводило процедуру судейства в соответствии с международными критериями оценок работ.



Аккредитация до 5 декабря 17:00 по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru