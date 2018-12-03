Презентация опроса ВЦИОМ об отношении к ЗОЖ

4 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная презентации итогов всероссийского опроса ВЦИОМ на тему: "Знания и практики россиян в области здорового образа жизни".



Участники:

— руководитель Управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл РОДИН;

— президент Национальной ассоциации народной медицины и оздоровительных практик, член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Владимир ЕГОРОВ;

— профессор, педиатр, невролог Университетской детской клинической больницы Первого МГМУ им. Сеченова, член Национальной ассоциации интегративной медицины Лусине ХАЧАТРЯН;

— профессор, декан Педиатрического факультета и заведующая кафедрой госпитальной педиатрии №2 РНИМУ им. Пирогова, заслуженный врач РФ, эксперт Этического комитета Министерства здравоохранения РФ, член Национальной ассоциации интегративной медицины Лидия ИЛЬЕНКО.

Цель исследования – выявление связи между знаниями россиян о здоровье и их применением на практике, изучение мнения жителей России о существующих методах лечения различных заболеваний, а также отношения населения страны к гомеопатическим средствам. Как россияне определяют для себя здоровый образ жизни? Какие действия и привычки они считают необходимыми для поддержания себя в форме? Есть ли взаимосвязь между применением гомеопатического метода и другими практиками в области сохранения здоровья? Изменилось ли отношение россиян к гомеопатии за последний год и почему?



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