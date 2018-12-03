Пресс-конференция об отношениях России и СНГ

4 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Россия и СНГ: презентация исследования ВЦИОМ".



Участники:

— руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан ЛЬВОВ;

— политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий ЖУРАВЛЕВ;

— журналист, политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий ДУБНОВ;

— руководитель спецпроектов ИАЦ МГУ Сергей РЕКЕДА.



Сегодня на фоне динамично изменяющейся обстановки в мире продолжают меняться и отношения на постсоветском пространстве. Как это отражается на восприятии соседей жителями России? Кому из лидеров стран СНГ доверяют больше всего? Как оценивают россияне отношение к русскоязычному населению в странах СНГ? Как изменяется с течением времени отношение россиян к этим проблемам?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru