Пресс-конференции в преддверии форума "Россия – в будущее!"

11 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная форуму "Россия – в будущее!", который пройдет 14 декабря в Москве.



Участники:

— главный раввин Российской Федерации Берл ЛАЗАР;

— председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир ЛЕГОЙДА;

— муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар АЛЯУТДИНОВ;

— председатель Совета по делам молодежи при Патриархе Павел БОРОДИН;

— государственный и общественный деятель Инал АРДЗИНБА;

— соучредитель фонда "Друзья" Ян ЯНОВСКИЙ;

— государственный и общественный деятель Кирсан ИЛЮМЖИНОВ.



В ходе пресс-конференции участники объявят о подписании соглашения о создании Всероссийской межрелигиозной ассоциации, которая объединит молодых лидеров традиционных религиозных общин: православной, мусульманской, иудейской, буддистской. Также на пресс-конференции будет анонсирована программа предстоящего форума "Россия – в будущее!" и объявлено о запуске ключевого проекта Всероссийской межрелигиозной ассоциации – конкурса для молодых людей, которые являются членами религиозных общин.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/