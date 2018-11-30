Пресс-конференции в преддверии форума "Россия – в будущее!"

11 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная форуму "Россия – в будущее!", который пройдет 14 декабря в Москве.
Участники:
— главный раввин Российской Федерации Берл ЛАЗАР;
— председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир ЛЕГОЙДА;
— муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар АЛЯУТДИНОВ;
— председатель Совета по делам молодежи при Патриархе Павел БОРОДИН;
— государственный и общественный деятель Инал АРДЗИНБА;
— соучредитель фонда "Друзья" Ян ЯНОВСКИЙ;
— государственный и общественный деятель Кирсан ИЛЮМЖИНОВ.
В ходе пресс-конференции участники объявят о подписании соглашения о создании Всероссийской межрелигиозной ассоциации, которая объединит молодых лидеров традиционных религиозных общин: православной, мусульманской, иудейской, буддистской. Также на пресс-конференции будет анонсирована программа предстоящего форума "Россия – в будущее!" и объявлено о запуске ключевого проекта Всероссийской межрелигиозной ассоциации – конкурса для молодых людей, которые являются членами религиозных общин.
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