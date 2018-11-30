Круглый стол о ценах на нефть и других вопросах ТЭК

4 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Цены на нефть и другие вопросы ТЭК".



Участники:

— первый проректор Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ;

— руководитель Отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН, директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав КУЛАГИН;

— директор по энергетическому направлению, руководитель Энергетического департамента Фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей ГРОМОВ;

— член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам ТАНКАЕВ.



К разговору приглашены эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ.



6 декабря в Вене пройдет 175-е заседание Организации стран – экспортеров нефти, где на министерской встрече ОПЕК+ должен быть принят ряд решений по объемам добычи нефти в следующем году. К концу текущего года на нефтяном рынке возник явный перекос в сторону предложения, вызвавший резкое падение цен. Есть серьезные опасения о преизбытке сырья и в 2019 году. Главная проблема – отсутствие желания у стран-экспортеров сокращать добычу нефти. Саудовская Аравия, которая после дела Хашогги полностью находится под влиянием США, настаивает на коллективном сокращении объемов добычи. Для России важно подтвердить, что механизм ОПЕК+ работает, и цены на мировом рынке находятся под контролем.

Удастся ли найти согласованное решение по добыче, которое пойдет на пользу нефтяному рынку? Каков прогноз баланса спроса и предложения? Что необходимо для сохранения умеренного уровня цен? Какие параметры устроят Россию? Также будут прокомментированы вопросы, связанные с реализацией проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/