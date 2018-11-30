Подведение итогов VII Всероссийской акции "Добровольцы – детям"

3 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-брифинг, на котором будут представлены итоги VII Всероссийской акции "Добровольцы – детям", организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Участники:

— председатель Правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, заместитель председателя Организационного комитета Всероссийской акции "Добровольцы – детям" Марина ГОРДЕЕВА;

— певец, руководитель продюсерского центра, композитор, волонтер некоммерческой организации "Благотворительный фонд "Под флагом добра" Александр ШЕВЧЕНКО;

— генеральный директор АНО "Институт научно-общественной экспертизы", заместитель председателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ, член Организационного комитета Всероссийской акции "Добровольцы – детям" Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО;

— директор АНО "Центр социокультурной анимации "Одухотворение", председатель Организационного комитета Международного благотворительного танцевального фестиваля "Inclusive Dance", член Организационного комитета Всероссийской акции "Добровольцы – детям" Леонид ТАРАСОВ.



Всероссийская акция "Добровольцы – детям" проходила в 80 субъектах Российской Федерации. Всего в мероприятиях акции в 2018 году приняли участие свыше 8,25 млн. человек — на 1,25 млн. участников больше, чем в прошлом году. Помощь оказана более чем 2 млн. детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. На реализацию мероприятий акции в 2018 г. было привлечено благотворительных средств в объеме около 170 млн. рублей.

В рамках мероприятия состоится награждение лидеров акции в 10 номинациях: "Всем миром — за счастье семьи", "Счастье быть рядом", "Объединяя усилия", "Не жалея своей доброты и участия", "Завтра начинается сегодня", "Открыты двери для друзей", "От сердца — к сердцу", "Искусство вдохновлять и мотивировать", "Гражданское общество – детям", "Россия — щедрая душа".



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