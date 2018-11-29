Пресс-конференция, посвященная развитию сотовой связи в Москве и МО

4 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная подведению итогов развития сетей сотовой связи в Москве и Московской области в 2018 году.



Участники:

— операционный директор Столичного филиала компании "МегаФон" Антон ПИРОГОВ;

— технический директор макрорегиона "Москва" Tele2 Алексей КРУШИНИН;

— руководитель Департамента качества и технического аудита ПАО "ВымпелКом" Александр ГАЛЬЧЕНКОВ;

— генеральный директор ИАА "TelecomDaily" Денис КУСКОВ.



Мероприятие организовано информационно-аналитическим агентством "TelecomDaily", которое провело ежегодное масштабное исследование качества предоставляемых услуг в сетях сотовых операторов в Московском регионе по технологиям 3G, LTE, LTE-Advanced и голосовой связи. В ходе пресс-конференции будут рассмотрены технические возможности сетей операторов, перспективы развития сотовой связи, а также нюансы конкурентной ситуации на рынке и качества предоставления услуг в Москве и европейских городах.

Какие скорости сотовой связи могут предоставить операторы в Москве? Выросли или упали средние скорости за год? Насколько операторы увеличили покрытие своих сетей, каковы их слабые и сильные точки? Насколько изменилась конкуренция на рынке услуг сотовой связи в Москве?



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