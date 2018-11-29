Пресс-конференция, посвященная экспортным возможностям столицы

5 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Сделано в Москве для экспорта", посвященная открытию международной конференции "ВЭД 2.0", которая пройдет 10 декабря в столице и объединит более трех тысяч участников внешнеэкономической деятельности из 20 стран.



Участники:

— руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей ФУРСИН;

— руководитель Московского экспортного центра Кирилл ИЛЬИЧЕВ;

— генеральный директор ООО "Моторика" Илья ЧЕХ;

— российский дизайнер и основатель Модного дома "Ulyana Sergeenko" Ульяна СЕРГИЕНКО;

— совладелец компании в области компьютерной безопасности "Group-IB" Илья САЧКОВ;

— совладелец и коммерческий директор ООО "0 калорий" Анна КАСЬЯНОВА.



В ходе пресс-конференции будет рассказано о программе форума, его задачах и участниках, развитии несырьевого неэнергетического экспорта столицы, а также программах поддержки экспортно ориентированных компаний.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru