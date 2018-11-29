Пожар в здании Минфина Украины ликвидировали

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пожар в здании министерства финансов Украины в Киеве ликвидирован, никто не пострадал, сообщили в четверг в пресс-службе Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в киевском управлении Госслужбы по ЧС сообщили, что в здании Минфина вспыхнул пожар, сотрудников ведомства эвакуировали. Отмечалось, что произошло возгорание электрокабелей в лифтовой шахте.

"В 8.22 (9.22 мск) подразделениями Госслужбы по ЧС пожар локализован. Из-за задымления 20 человек были выведены на безопасное расстояние. В 08.28 (9.28) пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.