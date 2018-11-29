Видеомост Москва – Пекин о сотрудничестве в театральной сфере

30 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Пекин на тему: "Международное сотрудничество в современном театральном искусстве".



Участники в Москве:

— ректор Российского института театрального искусства ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;

— главный режиссер Театра кукол им. С.В. Образцова Борис КОНСТАНТИНОВ;

— декан режиссерского факультета ГИТИСа Владимир БАЙЧЕР;

— старший преподаватель кафедры режиссуры драмы ГИТИСа Михаил ЧУМАЧЕНКО.



В Пекине:

— представитель Государственного Большого театра Китая;

— представители СМИ.



2019 год объявлен в России Годом театра. Российский институт театрального искусства ГИТИС 140 лет готовит режиссеров, актеров и других профильных специалистов. Большое значение в российском театральном сообществе придают дружбе и сотрудничеству с коллегами из Китайской Народной Республики.

Какие совместные проекты реализует ГИТИС с театральными школами Китая? Каковы возможности для расширения образовательного и творческого взаимодействия между китайскими и российскими театральными школами?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru