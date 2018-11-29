Круглый стол о ситуации в Сирии и итогах встречи в Астане

30 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол по итогам одиннадцатой международной встречи по урегулированию конфликта в Сирии, запланированной на 28-29 ноября.



Участники:

— советник заместителя председателя Совета Федерации, посол Андрей БАКЛАНОВ;

— научный сотрудник ИВ РАН Амур ГАДЖИЕВ;

— старший научный сотрудник ИМЭМО, эксперт РСМД Николай СУРКОВ.



В ходе встречи страны-гаранты перемирия в Сирии (Россия, Турция, Иран) планируют обсудить текущую ситуацию в Сирии, в частности в Идлибе, создание условий для возвращения беженцев и вынужденных переселенцев, постконфликтное восстановление страны. Также рассматривается возможность проведения международной конференции по вопросам беженцев из Сирии и вопрос о подключении новых наблюдателей к переговорам по Сирии в Астане.



Какова сейчас, когда правительственными войсками освобождена большая часть территории страны, ситуация в Сирии? Что сегодня можно рассматривать в качестве главной схемы урегулирования сирийского кризиса? Почему не удается выполнить сочинские договоренности по Идлибу? Каковы цели Турции на севере Сирии? Реально ли политическое решение сирийского кризиса в условиях, когда США делают ставку на его затягивание?

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