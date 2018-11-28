Круглый стол о результатах саммита G20

3 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "На полях G20. Итоги аргентинского саммита".



Участники:

— заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;

— генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;

— заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий СУСЛОВ.

К разговору приглашены эксперты Института США и Канады РАН и Института Дальнего Востока РАН.



С 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе пройдет саммит "Большой двадцатки". Одной из тем, которую будут обсуждать главы государств и правительств G20, станет будущее системы многосторонней торговли, которая поставлена под удар стремлениями США к протекционизму, внедрением практики торговых войн и санкционной политики. Ожидается, что на полях саммита пройдет целый ряд важных встреч. Ранее анонсировались переговоры Президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом, на которых планировалось обсудить вопросы безопасности, контроля над вооружениями и региональные проблемы, включая Ближний Восток. Однако последние заявления главы Белого дома ставят под вопрос эту встречу. Кроме того, на полях "двадцатки" должны пройти переговоры американского и китайского лидеров, а также неформальная встреча лидеров стран БРИКС.

Об итогах G20, состоявшихся переговорах и встречах, об общей атмосфере саммита, а также об актуальных проблемах международной повестки, затрагивающих интересы России, пойдет речь в ходе круглого стола.

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