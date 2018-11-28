Пресс-конференция, посвященная развитию цифровой экономики в РФ

3 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Цифровой куратор: новая профессия для новой экономики".



Участники:

— председатель Российского общества "Знание", заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Любовь ДУХАНИНА;

— первый заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Юлия СМИРНОВА;

— руководитель проекта "Цифровой куратор", профессор Валерий КОШКИН;

— руководитель проекта "Азбука цифровой экономики", заместитель директора Заочной школы МИФИ Андрей ВИЛЬЧИНСКИЙ.



В конце ноября в России появилась новая профессия — "цифровой куратор" (или "консультант в области развития цифровой грамотности населения").

Это первая смоделированная профессия в области цифровой экономики в России. Чем будут заниматься цифровые кураторы? Кто сможет обучиться новой профессии? Кто и с какой целью может обратиться за помощью к новым специалистам? Насколько востребована эта профессия, и какую нишу она займет на современном рынке труда?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/

