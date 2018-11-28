Пресс-конференция главного внештатного онколога Минздрава России А. Каприна

10 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция главного внештатного онколога Министерства здравоохранения РФ, генерального директора ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академика РАН Андрея КАПРИНА, посвященная работе над основным задачам в области борьбы с онкологией.



Количество зарегистрированных онкобольных неуклонно растет. Люди стали чаще болеть или научились раньше распознавать рак? Как стимулировать население вовремя проходить диагностику, а участковых врачей — обращать внимание на онкопредрасположенность? Можно ли создать средство от рака или эту болезнь никогда не победить?



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