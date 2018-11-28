Пресс-конференция о благотворительном проекте по онкологии

29 ноября в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная благотворительному проекту Cancer Fund по развитию онкологической помощи.



Участники:

— председатель Совета Cancer Fund, президент и соучредитель Фонда целевого капитала А. Павленко, заместитель директора по онкологии Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ, член Европейского общества хирургической онкологии Андрей ПАВЛЕНКО;

— попечитель Cancer Fund, главный внештатный детский специалист-гематолог Министерства здравоохранения РФ, президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева" Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН Александр РУМЯНЦЕВ;

— член экспертного совета Cancer Fund, главный врач Московской городской онкологической больницы № 62 Дмитрий КАННЕР;

— руководитель проекта Cancer Fund, президент и соучредитель благотворительного фонда "Голос за жизнь" Екатерина АНАНЬЕВА;

— член совета директоров АО "Новая Голландия", попечитель Cancer Fund Андрей РАЗУМОВ;

— эксперт клуба "Целевой капитал", руководитель аппарата ректора Европейского университета в Санкт-Петербурге Алла САМОЛЕТОВА;

— соучредитель Фонда целевого капитала А. Павленко, заведующий отделением колопроктологии Московской городской онкологической больницы № 62 Илья ЧЕРНИКОВСКИЙ;

— соучредитель благотворительного фонда "Голос за жизнь", вице-президент Российского общества онкопатологов, заведующая лабораторией молекулярной диагностики Московской городской онкологической больницы № 62 Ирина ДЕМИДОВА.



Приглашены к участию:

— попечитель Cancer Fund, тележурналистка Татьяна МИТКОВА;

— телеведущий Андрей МАЛАХОВ.



При поддержке медицинского сообщества хирург-онколог Андрей Павленко разработал программу для врачей "Школа практической онкологии". Как повысить уровень образования и практической подготовки хирургов-онкологов? Как наладить коммуникацию врачей и пациентов? В какой помощи нуждаются онкологические клиники? Как добиться долгосрочного финансирования клинических исследований в области онкологии?

Аккредитация Наталья Новикова Тел: +7 (903) 202-2848, Email: nnovikova@cancerfund.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

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