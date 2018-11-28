Видеомост Москва – Дели в преддверии саммита G20

29 ноября в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Дели на тему: "Будущее мировой экономики: сможет ли G20 смягчить существующие противоречия?".



Участники в Москве:

— председатель Комитета по вопросам экономической интеграции и внешнеполитической деятельности ТПП РФ, директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, член-корреспондент РАН Андрей СПАРТАК;

— директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Виктория ПЕРСКАЯ.



К дискуссии приглашен главный директор по финансовым исследованиям, руководитель Департамента финансового анализа Института энергетики и финансов Михаил ЕРШОВ.



Участники в Дели:

— директор Индийского института внешней торговли, профессор Манодж ПАНТ;

— профессор экономики и экономической политики Индийского института государственного управления Гитанджали НАТАРАДЖ.



30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе состоится саммит G20. Подготовка проходит на фоне желания США ввести очередной пакет санкций против России, а также разногласий между КНР и США в подходах к торговым вопросам, проявившихся со всей остротой на недавней встрече лидеров АТЭС. Россия предпринимает шаги по снижению зависимости от доллара. Растет число торговых сделок в рублях; Россия, Индия и Китай переходят к торговле в национальных валютах. Таким образом крупнейшие развивающиеся экономики мира открывают перспективу для остальных стран к избавлению от долларовой гегемонии. Какие вопросы будут обсуждаться на G20? Удастся ли лидерам крупнейших национальных экономик найти консенсус по сложным вопросам? Как обеспечить равные условия торговли, если США выступают против открытых рынков? Будет ли продолжена тенденция к дедолларизации мировой экономики?

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