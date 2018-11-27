Пресс-конференция о турнире по спортивной борьбе Кубок "АЛРОСА"

29 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная Международному турниру по спортивной борьбе "Абсолютный кубок "Иван Ярыгин" – кубок "АЛРОСА".



Участники:

— руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай ГУЛЯЕВ;

— президент Федерации спортивной борьбы России, вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW), олимпийский чемпион Михаил МАМИАШВИЛИ;

— первый заместитель генерального директора Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр БУЗДАКОВ.



Соревнования пройдут в ДС "Динамо" 1 и 2 декабря 2018 года.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/