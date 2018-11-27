Пресс-конференция о вопросах реабилитации пациентов на дому

5 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная вопросам реабилитации пациентов на дому и запуску уникального сервиса Нутримедика по оказанию квалифицированной медицинской помощи после выписки из стационара.



Участники:

— главный врач Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, кандидат медицинских наук Дмитрий ЛИТВИНОВ;

— исполнительный директор компании "Нутриция Эдванс" в России и СНГ Юлия КОСТИНА;

— главный врач Клиники "К+31" Борис ЧУРАДЗЕ;

— президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй" Ирина БОРОВОВА.



Данный проект стал результатом длительной совместной работы компании "Нутриция Эдванс", клиники "К+31" и НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева. На пресс-конференции выступят ведущие специалисты в области медицины и здравоохранения, которые расскажут о том, для кого создан этот проект, как он работает, его перспективы развития.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru