Пресс-конференция по итогам форума "Наука на благо человечества"

30 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам форума неправительственных партнеров ЮНЕСКО "Наука на благо человечества", который проходил в Москве 26-27 ноября.



Участники:

— председатель Российского фонда мира, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид СЛУЦКИЙ;

— председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству, первый заместитель председателя Российского фонда мира Елена СУТОРМИНА;

— иностранный член РАН Джон ПОССИНГЕМ.



Участие в форуме приняли более 300 российских и зарубежных ученых из 50 стран. Главными темами обсуждения стали роль науки в цифровом пространстве, взаимосвязь науки и гражданского общества, вопросы науки и этика в современном мире. Форум организован секретариатом ЮНЕСКО при поддержке МИД России.



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Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/