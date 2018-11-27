Пресс-конференция о последствиях инцидента в Керченском проливе

29 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция на тему: "Керченская авантюра Петра Порошенко: причины и последствия". Мероприятие состоится в рамках спецпроекта "Украинское досье".



Участники:

— член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей ЦЕКОВ;

— военный эксперт Владислав ШУРЫГИН;

— военный и общественный деятель, генерал-полковник Леонид ИВАШОВ;

— политолог Андрей ЗОЛОТАРЁВ (Киев).



Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.



Провалившаяся попытка прорыва отряда украинских военных кораблей в Азовское море привела к введению на Украине военного положения. Очевидно, это и было целью Петра Порошенко. Какие задачи может решать киевская власть, вводя военное положение? Каковы будут международные последствия такого решения? Какой может быть линия поведения России?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/