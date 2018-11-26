VII Международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество"

28 ноября в 9:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится VII Московский международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество".
К участию приглашены:
— Министр экономического развития РФ Максим ОРЕШКИН;
— начальник Управления Президента по общественным проектам Администрации Президента РФ Сергей НОВИКОВ;
— министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина ПЛЕЩЕВА;
— директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артем ШАДРИН;
— заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда" Роман КАРМАНОВ;
— директор коммуникаций и социального развития ГК "Новард" Мария БЕРКЕМАЙЕР;
— директор Департамента по развитию общественных связей группы "Интеррос" Антон МУРАВЬЕВ;
— руководитель программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Владимир ШУТИЛИН;
— первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим КОВАЛЕВ.
Проведение форума входит в План основных мероприятий по проведению в России Года добровольца (волонтера) в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации. Цель форума в 2018 году – обобщение опыта корпоративного волонтерства в России, обсуждение возможных путей развития и укрепления межсекторного партнерства "бизнес – общество – власть" в рамках корпоративных программ, выявление и развитие технологий вовлечения сотрудников учреждений и организаций в волонтерскую работу. В программе – работа нескольких секций и воркшопов, панельная дискуссия, выступления специалистов, мастер-классы и тематические секции, а также награждение победителей Всероссийского конкурса проектов в области корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел".
Мероприятие организовано Ассоциацией менеджеров России и Национальным советом по корпоративному волонтерству при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
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