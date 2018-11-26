Круглый стол к 75-летию Тегеранской конференции

28 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "В поисках новой модели мирового порядка".



Участники:

— директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;

— руководитель Центра по изучению войн и геополитики ИВИ РАН, научный директор РВИО, профессор МГИМО МИД России Михаил МЯГКОВ;

— доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО;

— директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр ГУСЕВ.



К разговору приглашены: эксперты РСМД, ИДВ РАН.



28 ноября 1943 года, 75 лет назад, начала работу Тегеранская конференция, на которой были намечены контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Сегодня идет формирование нового мирового порядка, который приходит на смену однополярному миру.

Как будет устроена новая мировая система? Какое место займет в ней Россия? Стоит ли ожидать усиления противоречий между США и Китаем? Какую роль в меняющемся мире будут играть Европа, страны Ближнего Востока, АТР, Латинской Америки, Африки? Какой трансформации можно ожидать от созданных после Второй мировой войны и действующих сегодня международных институтов? Чему может научить опыт международного взаимодействия периода существования Ялтинско-Потсдамской системы?



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