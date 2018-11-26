Пресс-конференция об инновациях в здравоохранении

27 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная подведению промежуточных итогов реализации проекта "Геометрия здравоохранения. Фокус на инновации" за 2018 год и анонсированию планов на 2019 год.



Участники:

— первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области Наталья МОИСЕЕНКО;

— начальник отдела организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Иркутской области Ольга ЛЕБЕДЬ;

— генеральный директор ГП НО "Нижегородская областная фармация" Павел ЯСТРЕБОВ;

— кандидат политических наук, заведующая отделением экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт информатизации и организации здравоохранения" Министерства здравоохранения РФ Ольга ОБУХОВА;

— доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ, заместитель директора ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт информатизации и организации здравоохранения" Министерства здравоохранения РФ Фарит КАДЫРОВ.



Основная цель проекта "Геометрия здравоохранения. Фокус на инновации" – расширение доступа пациентов к инновационным методам лечения за счет внедрения инструментов, позволяющих подойти к планированию бюджетов наиболее эффективно. Инструменты, включающие в себя интерактивные математические модели оптимального планирования расходов на лекарственные средства, организационно-правовые модели оптимальной маршрутизации пациентов с социально значимыми заболеваниями, инновационные модели лекарственного обеспечения с целью управления рисками неэффективного расходования бюджетных средств предлагаются региональным администрациям здравоохранения для ознакомления и внедрения в практику.

Также организаторы проекта проводят мониторинг, учет и адаптацию лучших региональных практик, направленных на улучшение качества лекарственного обеспечения граждан. Лучшие из них будут представлены в рамках пресс-конференции.

Также на мероприятии будет зачитано обращение к участникам первого заместителя комитета по здравоохранению Государственной Думы Российской Федерации Федота Тумусова.

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