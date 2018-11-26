27 ноября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет форсайт-сессия на тему: "2019. Стратегии инвестирования и сбережений в период глобальной нестабильности в экономике и политике".



Участники:

— начальник Центра разработки стратегий АО "Газпромбанк" Егор СУСИН;

— главный стратег инвестиционной компании "Атон" Алексей КАМИНСКИЙ;

— главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон ТАБАХ;

— эксперты финансового рынка.



Модератор – финансовый консультант Наталья СМИРНОВА.



Что ждет мировую экономику и финансовую систему в 2019 году? Каковы основные риски и возможности для России? Какие инвестиционные идеи могут сработать? Как построить стратегии инвестирования и застраховать долгосрочные вложения от ключевых рисков? Какие инструменты инвестирования обеспечат максимальное поле для маневра частным инвесторам?

В рамках мероприятия состоится награждение лауреатов премии "Финансовый Олимп 2018".

Аккредитация Татьяна Кирноз Тел: 8 (495) 989-5859, Email: press@finolymp.ru, takirnoz@gmail.com

Вход при предъявлении паспорта.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/