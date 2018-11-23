Презентация системы контроля для объектов критической инфраструктуры

29 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация первой российской системы контроля и управления доступом, предназначенной для объектов критической инфраструктуры.



Участники:

— первый заместитель генерального директора ПАО "Микрон" Виталий СТУДИТСКИХ;

— директор по проектам ПАО "Микрон" Юрий ХАЛИФ;

— генеральный директор ООО "АТ-бюро" Сергей ПАНОВ;

— управляющий директор ГК ISBC Никита КОЖЕМЯКИН;

— директор по маркетингу и PR ГК ISBC Дмитрий КОРНИЕНКО.



Обеспечение безопасности и защита от несанкционированного доступа – одна из наиболее актуальных задач для многих инфраструктурных объектов, включая промышленные предприятия, государственные организации, образовательные учреждения, силовые структуры, системы "умного города" (транспорт, электронные ключи для жилищных комплексов, клубы, отдых, спорт и развлечения). Новая защищенная российская платформа "ESMART® Доступ" на базе отечественного микроконтроллера с шифрованием ГОСТ обеспечивает стопроцентную безопасность при использовании физических и виртуальных идентификаторов, защищенных от копирования по воздуху, клонирования и взлома карты.



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