29 ноября в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Зиновьевского клуба на тему: "Интеллектология Александра Зиновьева как постфилософия".



Участники:

— доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Павел РОДЬКИН;

— специалист в области математической логики, ученица А.А. Зиновьева Анастасия ФЕДИНА;

— директор Института опережающих исследований им. Е. Шифферса Юрий ГРОМЫКО.



В обсуждении темы примут участие:

— сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга ЗИНОВЬЕВА;

— арт-директор Зиновьевского клуба Ксения ЗИНОВЬЕВА;

— члены Зиновьевского клуба Юрий СОЛОДУХИН, Искандер ВАЛИТОВ, Алексей ПАНКИН, Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ, Олег НАЗАРОВ.



Модератор — координатор Зиновьевского клуба Дмитрий КУЛИКОВ.



Люди столкнулись с ограниченностью гуманитарного знания о себе. Во времена острого запроса на осмысление мира и формирование мировоззрения человечество нуждается в особом инструменте для реализации своих потребностей — в специальной науке, которая изучала бы наше мышление и представление о мире, опираясь на опережающее развитие логики. По мнению русского мыслителя Александра Зиновьева, именно интеллектология должна стать следующим рубежом развития философии и прийти ей на смену.



Зиновьевский клуб — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева, президент Международного общества "Россия – Германия").



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