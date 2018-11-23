26 ноября в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция руководства Союза биатлонистов России накануне старта нового международного сезона.



Участники:

— президент Союза биатлонистов России Владимир ДРАЧЁВ;

— первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей НУЖДОВ.



Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Поклюке (Словения) со 2 по 9 декабря.

Также в рамках мероприятия будут озвучены результаты деятельности Союза биатлонистов России за первые полгода работы нового руководства.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/