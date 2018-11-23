Презентация мемуаров историка моды, искусствоведа Александра Васильева

3 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги историка моды, искусствоведа Александра ВАСИЛЬЕВА "Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров", приуроченная к его 60-летию.



Автор рассказывает о своем детстве и юности, вплоть до эмиграции во Францию в 1982 году, о родителях – актрисе Татьяне Гулевич и театральном художнике Александре Васильеве. О начале создания коллекции винтажных вещей, когда в далеких 1960-х годах мальчик, увлеченный стариной, начал искать кружевные зонтики, шляпки и фотографии прошлых лет. Когда другие дети хотели играть в войну, он играл в театр – и продолжает до сих пор. Теперь в его коллекции десятки тысяч единиц хранения, наряды от ведущих домов моды и прим главных театров мира. На страницах книги автор описывает первые шаги на пути к своей коллекции.



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