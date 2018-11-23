Презентация книги директора ИДВ РАН Сергея Лузянина

26 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Пекин, в рамках которой будет представлена книга "Россия – Китай: формирование обновленного мира".



Участники в Москве:

— директор Института Дальнего Востока РАН, автор книги Сергей ЛУЗЯНИН;

— председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, политолог Вячеслав НИКОНОВ.



В Пекине:

— директор Института международных отношений Университета Китайской академии общественных наук, профессор ЛИ Юнцюань.



Каковы места России и Китая в формировании обновляющегося мира? В чем заключаются перспективы отношений двух великих мировых держав? Как меняется значение китайского фактора во внешней политике России? Какое влияние на отношения двух стран оказывает непредсказуемая политика руководства США?

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