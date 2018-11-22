29 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация Международной премии Arctic Awards – единственной награды за успешную реализацию проектов в области Арктики и Антарктики.



Участники:

— президент Arctic World Club, председатель Наградного комитета Arctic Awards – 2018, вице-президент МОО "Ассоциация полярников" Сергей ЕГОРОВ;

— руководитель направления "Газ и Арктика" Энергоцентра Московской школы управления "Сколково" Роман САМСОНОВ;

— хоккеист, заслуженный тренер России, участник легендарной Суперсерии – 72, обладатель Кубка вызова 1979 года Борис МИХАЙЛОВ.



Модератор – руководитель Дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня", руководитель проекта arctic.ru Елена ДАВЫДОВА.



Международная премия Arctic Awards учреждена Arctic World Club и Ассоциацией полярников в 2015 году. Ее лауреатами в разное время становились известные в своей сфере люди, деятельность и достижения которых вызывают общественный резонанс. В числе номинантов этого год – проект T-MOSAiC, посвященный изучению Арктического шельфа и Северного Ледовитого океана, программа "Буксировка айсбергов", разработанная Арктическим и Антарктическим научно-исследовательским институтом, усовершенствованный плавучий атомный энергоблок, разработанный ЦКБ "Айсберг" в сотрудничестве с ГК "Росатом", проект "Геоплат про" для поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов в труднодоступных местах. Отмечены такие проекты, как национальный парк "Русская Арктика", серия "Полярная классика" издательства "Паулсен", благотворительный фонд "Шаг вместе", Университет Арктики (UArctic), проект реальности климата Фонда Альберта Гора, проект The Arctic МИА "Россия сегодня". За поддержку инновационных проектов в области экологии на премию номинирован актер Леонардо ДиКаприо.

В рамках мероприятия будет представлена книга легендарного хоккеиста Б. Михайлова. В фойе 2-го этажа будет развернута фотовыставка "В. Путин и Арктика". Генеральный информационный партнер – МИА "Россия сегодня", международный медиапартнер – Sputnik.



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