Видеомост Москва – Берлин о вызовах европейской безопасности

27 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Берлин на тему: "Европейская безопасность: взгляд из Москвы и Берлина".



Участник в Москве:

— заведующий сектором военно-политического анализа ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, профессор МГИМО МИД России Сергей ОЗНОБИЩЕВ.



К дискуссии приглашен заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, вице-президент Российской ассоциации европейских исследований, профессор МГИМО МИД России Дмитрий ДАНИЛОВ.



Участники в Берлине:

— политолог, эксперт по вопросам разоружения и безопасности Зигфрид ФИШЕР;

— политолог, член правления внешнеполитического журнала WeltTrends, профессор Лутц КЛЯЙНВЕХТЕР.



27–28 ноября в Берлине пройдет ставшая уже традиционной Конференция по безопасности, где высокопоставленные чиновники ЕС и государств-членов будут обсуждать вопросы европейской безопасности и обороны. Намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности вызывает серьезную озабоченность в Евросоюзе. Французский президент Эммануэль Макрон назвал "главной жертвой" этого решения Европу и ее безопасность и предложил создать европейскую армию. О необходимости сохранить ДРСМД заявляла также лидер европейской дипломатии Федерика Могерини, а канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что европейская армия станет "хорошим дополнением к НАТО".

Каковы последствия прекращения действия ДРСМД для европейцев? Почему Евросоюз именно сейчас решил вернуться к идее создания европейской армии? Как реанимировать диалог по вопросам безопасности между Россией и Евросоюзом? Почему НАТО в текущих условиях предсказуемости и увеличения угроз и вызовов не спешит возрождать контакты с Москвой?



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