Видеомост к Международному дню недоношенных детей

27 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Санкт-Петербург – Воронеж – Екатеринбург – Казань – Чебоксары на тему: "Рожденный раньше срока".



Участники в Москве:

— директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ, профессор Елена БАЙБАРИНА;

— заместитель директора по научной работе ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова, главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России, академик РАН Лейла АДАМЯН;

— директор ГБУЗ "НПЦ детской психоневрологии ДЗМ", главный внештатный детский невролог Москвы, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, депутат Московской городской Думы, профессор Татьяна БАТЫШЕВА;

— президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, академик РАН Николай ВОЛОДИН;

— президент Европейской педиатрической ассоциации, председатель Исполкома Союза педиатров России, академик РАН Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;

— первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по образованию и науке, академик РАН Геннадий ОНИЩЕНКО;

— главный врач ГБУЗ "ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова", профессор Антонина ЧУБАРОВА.



Участники в Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Чебоксарах:

— ведущие эксперты, профильные региональные специалисты, представители органов управления здравоохранением.



Модераторы:

— телеведущая Анастасия ЧЕРНОБРОВИНА;

— главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения города Москвы Антон ОЛЕНЕВ.



В рамках мероприятия речь пойдет о вакцинопрофилактике беременных от гриппа, об иммунопрофилактике респираторно-синцитиальной вирусной инфекции, о возможных последствиях цитомегаловирусной инфекции, об организации вскармливания детей грудным молоком. Также будет представлен дизайн "шапочки детского доктора" – символа преемственности и объединения усилий специалистов разного профиля, задействованных в оказании медицинской помощи недоношенным детям.



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Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru