Пресс-конференция о лечении пациентов с редким диагнозом

27 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Проблемы лекарственного обеспечения пациентов с редким диагнозом. Возможности формирования системы оказания медицинской помощи и социальной поддержки пациентам с редкими заболеваниями в РФ".



Участники:

— исполнительный директор Союза пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям Денис БЕЛЯКОВ;

— заведующая отделением орфанных заболеваний НМИЦ гематологии Елена ЛУКИНА;

— директор Клиники ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е.М. Тареева Сергей МОИСЕЕВ;

— заместитель генерального директора Института ЕАЭС Елена КРАСИЛЬНИКОВА;

— генеральный директор компании "Генериум" Дмитрий КУДЛАЙ;

— учредитель и директор БФ "Семьи СМА" Ольга ГЕРМАНЕНКО.



Орфанными заболеваниями в целом страдают порядка 7% населения. Система оказания медицинской помощи для пациентов с редким диагнозом во многих странах является индикатором системы здравоохранения. Один из острых вопросов – лекарственное обеспечение. Во многих случаях лечение таких заболеваний осуществляется новыми, биотехнологическими лекарственными препаратами, которые в будущем могут стать основой для лечения распространенных болезней. Ввиду высокой стоимости разработки таких лекарств и сравнительно небольшого количества пациентов цена лечения может быть сравнительно высока. Несмотря на существенные успехи, система оказания медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниями в России требует развития. К сожалению, фиксируются многочисленные случаи отказов в доступности лекарств и медицинских изделий пациентам с редким диагнозом, в том числе детям.



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