Пресс-конференция о работе ФИРО РАНХиГС

21 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Федеральный институт развития образования РАНХиГС: перезагрузка и результаты исследований".



Участники:

— ректор РАНХиГС Владимир МАУ;

— директор ФИРО РАНХиГС Максим ДУЛИНОВ;

— директор по стратегии и методологии ФИРО РАНХиГС, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна КЛЯЧКО;

— научный руководитель ФИРО РАНХиГС Ефим КОГАН;

— директора научно-исследовательских центров ФИРО РАНХиГС.



С 2018 г. Федеральный институт развития образования присоединен к РАНХиГС. Основные направления деятельности института направлены на социокультурную и организационно-экономическую модернизацию образования, совершенствование экспертизы соответствующих целевых программ и проектов. ФИРО призван также обеспечивать высокий методологический уровень профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров для системы образования.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/