Пресс-конференция о государственной итоговой аттестации школьников

26 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Проведение государственной итоговой аттестации школьников в 2019 году".



Участники:

— заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор МУЗАЕВ;

— директор Федерального института педагогических измерений Оксана РЕШЕТНИКОВА;

— руководитель регионального центра обработки информации Московского центра качества образования Андрей ПОСТУЛЬГИН.



Как будут проводиться ЕГЭ в 11-х классах и итоговая аттестация выпускников 9-х классов, сочинение и собеседование по русскому языку?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/

