Пресс-конференция по итогам ЧМ–2018 по тяжелой атлетике

21 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция на тему: "Итоги Чемпионата мира – 2018 по тяжелой атлетике".



Участники:

— президент Федерации тяжелой атлетики России Максим АГАПИТОВ;

— старший тренер молодежной сборной России по тяжелой атлетике Рим СИРАЗЕТДИНОВ.



Турнир проходил с 1 по 10 ноября в Ашхабаде (Туркменистан). Российские спортсмены завоевали 2 золотых медали. Также в рамках мероприятия будут освещены итоги встречи Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова с президентом ФТАР Максимом Агапитовым, состоявшейся 19 ноября в Кисловодске.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/