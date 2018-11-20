Пресс-конференция об участии "КАМАЗ-мастер" в ралли "Дакар–2019"

17 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная участию команды "КАМАЗ-мастер" в ралли "Дакар–2019".



Участники:

— руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Владимир ЧАГИН;

— пилоты Эдуард НИКОЛАЕВ, Айрат МАРДЕЕВ, Дмитрий СОТНИКОВ, Андрей КАРГИНОВ.



Одиннадцатый южноамериканский и сорок первый в целом по счету ралли-марафон пройдет по территории одной страны – Перу. Пустынные районы и дюнные участки составят около 70% трассы. 6 января гонщики отправятся из Лимы в 5000-километровый путь, финиш гонки после 10 этапов также состоится в столице Перу. Основные участники грузового зачета: IVECO, TATRA, RENAULT, МАЗ, LIAZ. Команда "КАМАЗ-мастер" выставит 4 совершенно новых спортивных грузовика. О том, как шла подготовка команды к главному старту сезона, о технических новинках и соперниках пойдет речь на мероприятии.



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