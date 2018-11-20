27 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция по итогам конкурса "Лучшие учителя".



Участники:

— эксперты Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Антон ДОЖДИКОВ, Татьяна ЗАРАЙСКАЯ;

— учитель русского языка и литературы Наро-Фоминской СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов Наталья АРХАРОВА;

— учитель начальных классов МОУ Гимназия № 7 города Лыткарино Московской области Наталья ШЕСТАКОВА.



В этом году конкурсный отбор проходил по новой модели. Всего в конкурсе приняли участие более 2000 педагогов. В рамках подготовки новой модели проведения конкурса были проанализированы предложения педагогов и экспертов из всех регионов страны. В итоге были определены унифицированные критерии оценки участников, новая модель тьюторского сопровождения конкурса, подготовлены эксперты.



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