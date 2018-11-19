21 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится федеральный арктический форум "Дни Арктики в Москве".



К участию приглашены:

— Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий КОБЫЛКИН;

— Министр экономического развития Российской Федерации Максим ОРЕШКИН;

— губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий АРТЮХОВ;

— губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ;

— губернатор Ненецкого автономного округа Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ;

— заместитель председателя Комитета по делам национальностей Госдумы РФ, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий ЛЕДКОВ;

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Исландской Республики в Российской Федерации Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР;

— вице-президент Всемирной туристкой организации при ООН UNWTO "Арктический туризм – точка роста устойчивого развития северных регионов" Наталья АНДРОНОВА;

— руководитель московского бюро ООН "Окружающая среда" UNEP Владимир МОШКАЛО;

— статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ПАО "ГМК "Норильский никель" Владислав ГАСУМЯНОВ;

— заместитель генерального директора – директор дирекции Северного морского пути ГК "Росатом" Вячеслав РУКША;

— заместитель генерального директора – директор по логистике ОАО "Суэк" Денис ИЛАТОВСКИЙ;

— генеральный директор АО "Мурманский морской торговый порт" Александр МАСЬКО;

— сопредседатель Экологической палаты России Владимир КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ;

— руководители молодежных экологических движений.



Форум, который пройдет в Москве с 21 по 25 ноября, объединит свыше сорока деловых и культурных событий арктической тематики. В планах – пленарное заседание в МИА "Россия сегодня", круглый стол по экологической безопасности приполярных портов, молодежная программа "Арктика – территория добровольчества", презентация Циркумполярного конгресса СМИ, а также культурная часть "Полярный круг. Бульварное кольцо", в рамках которой можно будет познакомиться с уникальной природой Арктики, достижениями и экологическими проектами российских компаний, традиционным укладом жизни коренных и малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. Организаторы форума – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации совместно с Правительством Москвы, Экологической палатой России и коммуникационным агентством "Новое время".



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