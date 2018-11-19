Пресс-конференция к 5-летию приостановки евроинтеграции Украины

22 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция издания "Украина.ру" на тему: "Пять лет приостановки евроинтеграции Украины: причины, последствия, альтернативы". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".



Участники:

— народный депутат Украины 5-7 созывов, украинский политик Владимир ОЛЕЙНИК;

— депутат Госдумы Константин ЗАТУЛИН;

— политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ (Киев);

— социолог Евгений КОПАТЬКО.



Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.



22 ноября 2013 года правительство Николая Азарова приостановило переговоры относительно соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Результатом стал государственный переворот и подписание соглашения уже новым правительством. Несмотря на то, что все прогнозы экономистов оправдались, постмайданный режим остается прочным.



Почему украинская власть отказалась от заключения соглашения об ассоциации? Какова была альтернатива – ведь российский путь предполагал ту же зону свободной торговли с ЕС? Каковы были последствия евроинтеграции? В чем ошибка экспертов, прогнозировавших распад Украины?

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