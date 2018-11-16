Презентация книги директора ИДВ РАН Сергея Лузянина

26 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Пекин, в рамках которой будет представлена книга "Россия – Китай: формирование обновленного мира".
Участники в Москве:
— директор Института Дальнего Востока РАН, автор книги Сергей ЛУЗЯНИН;
— председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, политолог Вячеслав НИКОНОВ.
В Пекине:
— представители СМИ, эксперты.
Каковы места России и Китая в формировании обновляющегося мира? В чем заключаются перспективы отношений двух великих мировых держав? Как меняется значение китайского фактора во внешней политике России? Какое влияние на отношения двух стран оказывает непредсказуемая политика руководства США?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/