Круглый стол об итогах визита Владимира Путина в Стамбул

20 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Россия и Турция: итоги встречи глав государств в Стамбуле".



Участники:

— заместитель декана факультета международной журналистики, доцент кафедры мировой экономики МГИМО МИД России Нигяр МАСУМОВА;

— руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий МАВАШЕВ;

— старший преподаватель департамента политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ Григорий ЛУКЬЯНОВ;

— программный координатор РСМД Руслан МАМЕДОВ.



К разговору приглашены:

— директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор НАДЕИН-РАЕВСКИЙ;

— эксперты Института востоковедения РАН, Дипломатической академии при МИД России, РИСИ.



19 ноября в Стамбуле пройдет встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Планируется, что по видеосвязи лидеры двух стран примут участие в церемонии завершения строительства морского участка "Турецкого потока", а также обсудят текущее состояние российско-турецких отношений и актуальную региональную и международную проблематику. Об итогах прошедшей встречи, а также об актуальных вопросах двусторонней, региональной и международной повесток, включая проблему сирийского мирного урегулирования, пойдет речь в рамках круглого стола.



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